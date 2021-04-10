В Україні стартує пробне ЗНО

У суботу, 10 квітня, у більшості регіонів України відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2021 року. В Києві, Чернігівській та Миколаївській областях воно перенесене на 24 квітня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки.

За даними МОН, тестування розпочнеться о 11:00, а до пунктів тестування необхідно з’явитися до 10:50.

Вхід учасників до пунктів тестування відбуватиметься за наявності:

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паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу);

запрошення-перепустки.

Запрошення-перепустки, у яких зазначено адреси пунктів пробного тестування, розміщено в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО на сайтах відповідних регіональних центрів оцінювання якості освіти.

На тестування з собою варто взяти:

дві ручки з чорнилом насиченого чорного кольору,

пляшку з питною водою без етикетки,

засоби індивідуального захисту, які можна покласти на робочий стіл і за потреби скористатися.

Всі учасники пробного ЗНО зобов’язані дотримуватися протиепідемічних заходів як до входу в пункти тестування, так і впродовж усього періоду оцінювання – учасники мають перебувати в масках, мати дезінфектори й користуватися ними, дотримуватися соціальної дистанції з іншими учасниками тестування.

Незалежно від того, коли саме учасники проходитимуть оцінювання – 10 чи 24 квітня – для них буде доступна можливість завантажити тестові зошити з будь-яких предметів із переліку та пройти тестування вдома. Водночас різнитиметься дата внесення відповідей до сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання».

Так, учасники, які проходитимуть оцінювання 10 квітня, зможуть занести свої відповіді до цього сервісу 10-14 квітня, тобто відповідно до попереднього плану.

Учасники з Києва, Чернігівської та Миколаївської областей, для яких тестування перенесено на 24 квітня, зможуть внести свої відповіді,з 24 до 28 квітня (після проходження оцінювання).

Щоб такі учасники якомога повніше ознайомились із іншими тестами пробного ЗНО, з 10 до 28 квітня у кабінетах цих учасників буде розміщено «бонусні тести», які можна буде пройти вдома і внести результати їхнього виконання у спеціальний сервіс 10-28 квітня.

Якщо учасник з Києва зареєструвався для проходження тесту з математики, він пройде пробне ЗНО з цього предмета 24 квітня й унесе свої відповіді на завдання цього тесту в період з 24 до 28 квітня. Але уже 10 квітня він може ознайомитися із завданнями тестів з української мови, хімії, біології тощо і з 10 до 28 квітня вносити свої відповіді з цих навчальних предметів до сервісу визначення результатів.

Результати пробного ЗНО буде розміщено в особистих кабінетах усіх учасників оцінювання до 30 квітня.

Відеокоментарі до завдань тестів будуть доступні 11 квітня, однак закликаємо тих учасників, які проходитимуть оцінювання пізніше, до 24 квітня утриматися від ознайомлення із матеріалами тестів, на які вони були зареєстровані. Це важливо, щоб отримати максимальний ефект від проходження тестування в аудиторії і якнайкраще зрозуміти, на що очікувати під час основної сесії ЗНО.

МОН, Український і регіональні центри оцінювання просять учасників пробного ЗНО бути максимально відповідальними, дотримуватися рекомендацій медиків, правил соціального дистанціювання, не наражати себе та інших на небезпеку, стежити за самопочуттям перед тестуванням та за наявності симптомів ГРВІ залишатися вдома.

Якщо учасник вирішить залишитися вдома, він зможе завантажити всі матеріали тестування, занести відповіді до спеціального сервісу, щоб визначити свої результати, не створюючи додаткових ризиків для здоров’я.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Львівщині спробувати свої сили у пробному тестуванні зголосилися 13 тисяч осіб.

Для проведення ЗНО на Львівщині було підготовлено 65 пунктів тестування. Їх облаштували максимально наближено до місць проживання учасників.

Нагадаємо, основна сесія ЗНО відбуватимуться за таким графіком:

21 травня – хімія;

24 травня – іспанська, німецька, французька мови;

25 травня – англійська мова;

28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту);

1 червня – українська мова, українська мова і література;

4 червня – історія України;

7 червня – фізика;

10 червня – біологія;

15 червня – географія.

Щодо результатів тестування, то вони будуть відомі до 30 червня.

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