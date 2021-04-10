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У Львові розшукують 35-річну жінку, яка зникла два тижні тому

Ольга Денисяка

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У Львові оголосили в розшук 35-річну Лілію Постол, яка ще два тижні тому вийшла з дому і досі не повернулась. Про це Пошуково-Рятувальна Волонтерська Асоціація повідомила у Facebook, передає Львівський портал.

Зазначається, що жінка зникла ще 25 березня. Близько 17:00 год. жінка вийшла з дому на вулиці Пулюя та досі не повернулась.

Прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст 170-172 см, худорлявої  статури, волосся біле середньої довжини, очі сині. Особливі прикмети: пірсинг на носі. Була одягнута в куртку бузкового кольору, взута у чорні чоботи.

9 квітня про розшук жінки також оголосили у Нацполіції Львівщини.

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На зображенні може бути: 1 особа та текст «увага! пошук!!! SHRS постол лиля Bik: 35-36 pokiB (1985р.н.) 3р.т: 170-17 CM тлобудова: худорлява волосся: бле, середньой довжини оч.: синi̇ була одягнута: куртка бузкового кольору, чорн чоботи особлив прикмети: прсинг на HOCI мсце та дата зникнення: 25.03.2 2021 м.львв, пулюя. близько 17:00 вийшла 3 дому повернулась 1ATN7 допоможить знайти людину просимо всю нформацю повдомляти за телефоном 697 2608 або 102 SARA SARVA.ORG.UA»

У поліції просять усіх, хто володіє інфорацією, що допоможе встановити місцеперебування рохшукуваної, зголоситись за телефонами: (032) 238-95-75, (067) 353 58 04 або на оперативну лінію 102.

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