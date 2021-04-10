У Львові розшукують 35-річну жінку, яка зникла два тижні тому

У Львові оголосили в розшук 35-річну Лілію Постол, яка ще два тижні тому вийшла з дому і досі не повернулась. Про це Пошуково-Рятувальна Волонтерська Асоціація повідомила у Facebook, передає Львівський портал.

Зазначається, що жінка зникла ще 25 березня. Близько 17:00 год. жінка вийшла з дому на вулиці Пулюя та досі не повернулась.

Прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст 170-172 см, худорлявої статури, волосся біле середньої довжини, очі сині. Особливі прикмети: пірсинг на носі. Була одягнута в куртку бузкового кольору, взута у чорні чоботи.

9 квітня про розшук жінки також оголосили у Нацполіції Львівщини.

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У поліції просять усіх, хто володіє інфорацією, що допоможе встановити місцеперебування рохшукуваної, зголоситись за телефонами: (032) 238-95-75, (067) 353 58 04 або на оперативну лінію 102.

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