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У квітні на Львівщині відремонтують дорогу Боляновичі – Верхівці

Ольга Денисяка

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Дорожники розпочали ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Боляновичі – Верхівці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

За словами заступника голови Львівської ОДА Юрія Бучка, у межах ремонту розпушать існуюче покриття, влаштують основу з ЩПС та два шари асфальтобетонного покриття на протяжності 1.9 км.

«З кінця квітня понад тисячу мешканців Верхівців зможуть користуватись відремонтованою дорогою. Для ремонту виділили 9 млн гривень з держбюджету» – зазначив Юрій Бучко.

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Виконує роботи підрядна організація «Шляховик – Т».

Нагадаємо, тим часом на напрямку Садковичі-Чернихів дорожники облаштовують вирівнюючий  шар асфальтобетонного покриття. Вартість робіт – 52 мільйони гривень.  До кінця червня дорогу обіцяють повністю завершити.

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