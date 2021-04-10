У квітні на Львівщині відремонтують дорогу Боляновичі – Верхівці

Дорожники розпочали ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Боляновичі – Верхівці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

За словами заступника голови Львівської ОДА Юрія Бучка, у межах ремонту розпушать існуюче покриття, влаштують основу з ЩПС та два шари асфальтобетонного покриття на протяжності 1.9 км.

«З кінця квітня понад тисячу мешканців Верхівців зможуть користуватись відремонтованою дорогою. Для ремонту виділили 9 млн гривень з держбюджету» – зазначив Юрій Бучко.

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Нагадаємо, тим часом на напрямку Садковичі-Чернихів дорожники облаштовують вирівнюючий шар асфальтобетонного покриття. Вартість робіт – 52 мільйони гривень. До кінця червня дорогу обіцяють повністю завершити.

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