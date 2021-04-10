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На Донбасі поранили українського військового

Ольга Денисяка

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У зоні бойових дій на Донбасі 10 квітня внаслідок обстрілу бойовиків один український військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід», передає Львівський портал.

Зазначається, що бойовики порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських військових зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення.

Йому оперативно надали першу медичну допомогу та госпіталізували до лікарні. Стан його здоров’я  середнього ступеня важкості.

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