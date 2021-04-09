У Буську хлопець намагався пограбувати 80-річну бабусю

У четвер, 8 квітня, у Буську на Львівщині 19-річний хлопець напав на 80-річну пенсіонерку, вирвав у неї з рук сумку і втік. Правоохоронці розшукали нападника і тепер йому загрожує до 4 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

8 квітня до поліції звернулась 80-річна жителька міста Буськ. Жінка повідомила, що близько 18:50 год. у парку імені Івана Франка у Буську невідомий чоловік вирвав у неї з рук сумочку, у якій були гроші, документи, мобільний телефон та інші особисті речі, після чого втік.

Правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 19-річний житель Буська. Речові докази його причетності до пограбування виулчили.

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За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на термін до чотирьох років.

Досудове розслідування триває.

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