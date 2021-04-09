Мерія погодила розширення майбутнього готелю у центрі Львова

Виконавчий комітет Львівської міськради вніс зміни у видану раніше містобудівну документацію, якою передбачена реконструкція 5-поверхового будинку на вул. Городоцькій, 85 під готель міжнародної мережі Marriott. Прийнятим рішенням дозволили забудувати двір із внутрішнього доку. Про це повідомляє Львівський портал.

На своєму засіданні 9 квітня виконавчий комітет вніс зміни до містобудівних умов та обмежень, виданих ще у 2019 році дочірньому підприємству «Інститут суспільних технологій “Електрон“», на реконструкцію з надбудовою будинку №85 на вул. Городоцькій.

Раніше йшлося про реконструкцію 5-поверхового будинку «під багатофункційний центр з групами приміщень різного громадського призначення». Втім вже тоді у мерії говорили, що будівлю хочуть перебудувати під готель міжнародної мережі Marriott.

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Два роки тому мерія погоджувала лише двоповерхову мансардну надбудову до будівлі і встановлювала, що по завершенню всіх робіт відсоток забудови земельної ділянки площею 0,21 га має залишитися незмінним. Також забудовник мав зберегти автентичний фасад будинку та навіть реставрувати його.

Тепер виконком Львівської міськради дозволив на 70% забудувати земельну ділянку, яка розташована в історичному ареалі Львова і межує з Святоюрським комплексом, що є під охороною ЮНЕСКО.

Внесені зміни у містобудівну документацію фактично означають розширення майбутнього готелю. Як видно з містобудівного розрахунку, роботи відбуватимуться всередині двору, де впритул до будівлі хочуть спорудити конференц-зал, а поруч облаштувати відкриту парковку на 17 місць.

Також у документації тепер офіційно вказано, що будівлю на вул. Городоцькій, 85 відреконструюють під готель, а не «багатофункційний центр», як це було раніше.

Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев підтвердив, що плани готельної мережі Marriott саме на цей об’єкт не змінились. Також він запевнив, що жодних інших надбудов до будівлі не буде.

Гранично допустима висота будинку після реконструкції залишилась незмінною – 29 м.

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Відтак у центрі Львова відразу по сусідству з храмом святого Юра й цирком з’явиться 7-поверховий готель із конференц-залом, рестораном та мініпарковкою. Загалом у ньому облаштують 162 номери.

Зазначимо, будинок на вул. Городоцькій, 85 спорудили за проектом архітекторів Павла Конта і Людмили Нівіної у 1950-х роках. Він виконаний у стилі сталінського класицизму. Із часів СРСР у цій будівлі розташований гуртожиток Інституту новітніх технологій та управління (колишній технікум радіоелектроніки), зараз на першому поверсі знаходиться ресторан «Еліта», в подвір’ї – ресторан «Літній майданчик».

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, дочірнє підприємство «Інститут суспільних технологій “Електрон“» створили наприкінці 2014 року. Воно зареєстроване на вул. Городоцькій, 85 і займається наданням в оренду й експлуатацію майна.

Раніше засновником цього підприємства було ТзОВ «Компанія з управління активами «Актив». Власники останньої – бізнесмени Іван Коцьо, Богдан Куспісь, Ігор Таранський та Анатолій Гурський. Водночас вони володіють і Львівським хлібозаводом, підприємством «Вінницяхліб», будівельною компанією «Інвест Гал Буд», «Вінницькою будівельною компанією», а також є співвласниками приватної охоронної фірми «Ефорт» і низки інших фірм.

За даними руху «Чесно», фірма «Агроче плюс», якою теж володіють вищезгадані львів’яни, фінансувала президентську кампанію Володимира Зеленського.

Проте з квітня 2021 року засновником дочірнього підприємства «Інститут суспільних технологій “Електрон“» стало ТзОВ «Мальдіви і К», а кінцевими бенефіціарами – львів’яни Любомир Борис, Іван Гриник та Олег Сластіон. Всі вони також пов’язані з низкою фірм, в тому числі й будівельних. Разом із вищезгаданими чотирма бізнесменами вони володіють ТзОВ «Гал-девелопмент», що відоме як девелоперська компанія «ГрандДім». Вона будує житлові комплекси й будинки у Львові, Брюховичах, Сокільниках.

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