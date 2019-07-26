Львівські бізнесмени перебудують будинок біля цирку під готель

Виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив дочірньому підприємству «Інститут суспільних технологій «Електрон» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію з надбудовою будинку №85 на вул. Городоцькій під багатофункційний центр з групами приміщень різного громадського призначення. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 26 липня, передає кореспондент Львівського порталу.

Як розповів головний архітектор Львова Юліан Чаплінський, компанія проведе реконструкцію будинку і при цьому має зберегти автентичний фасад будівлі та навіть його реставрувати. Після завершення всіх робіт на вул. Городоцькій, 85 з’явиться готель міжнародної мережі Marriott.

«Проектом передбачене збереження всіх декорів і характеристик фасаду будівлі. З боку вул. Городоцької буде двоповерхова мансардна надбудова. Зараз це є гуртожиток, відповідно, планування є таким собі. Фактично єдине, під що можна його реконструювати, – це під готель», – пояснив Юліан Чаплінський.

Майбутній готель знаходитиметься у самому центрі міста, поруч із ним розташований цирк та собор святого Юра.

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П’ятиповерховий будинок на вул. Городоцькій, 85 розташований в історичному ареалі Львова на земельній ділянці площею 0,21 га. Своїм рішенням виконком не дозволив забудовувати ділянку, а лише погодив надбудову на будівлі. Також він встановив, що її висота після реконструкції не повинна перевищувати 29 м.

Забудовника зобов’язали узгодити паспорт кольорового опорядження фасаду в міському управлінні охорони історичного середовища.

Так виглядатиме будинок після реконструкції

Зазначимо, будинок на вул. Городоцькій, 85 спорудили за проектом архітекторів Павла Конта і Людмили Нівіної у 1950-х роках. Він виконаний у стилі сталінського класицизму. Із часів СРСР у цій будівлі розташований гуртожиток Інституту новітніх технологій та управління (колишній технікум радіоелектроніки), зараз на першому поверсі знаходиться ресторан «Еліта», в подвір’ї – ресторан «Літній майданчик».

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, дочірнє підприємство «Інститут суспільних технологій «Електрон» створили наприкінці 2014 року. Воно зареєстроване на вул. Городоцькій, 85 і займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Засновником Інституту суспільних технологій «Електрон» є ТзОВ «Компанія з управління активами «Актив». Власники останньої – бізнесмени Іван Коцьо, Богдан Куспісь, Ігор Таранський та Анатолій Гурський. Водночас вони володіють і Львівським хлібозаводом, підприємством «Вінницяхліб», будівельною компанією «Інвест Гал Буд», «Вінницькою будівельною компанією», а також є співвласниками приватної охоронної фірми «Ефорт» і низки інших фірм.

За даними руху «Чесно», фірма «Агроче плюс», якою теж володіють вищезгадані львів’яни, фінансувала президентську кампанію Володимира Зеленського.

Також Львівський портал раніше писав, що Іван Коцьо, Богдан Куспісь, Ігор Таранський та Анатолій Гурський пов’язані зі скандальним будівництвом на вул. Професора П. Буйка, 27.