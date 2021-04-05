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Львівські лікарі врятували чоловіка, у якого відірвало кисть через вибух снаряду

Вероніка Рой

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Медики Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова провели успішну 5-тигодинну операцію жителю Червоноградського району, котрий у суботу, 3 квітня, отримав численні травми через вибух боєприпасу. Про це йдеться на Facebook-сторінці медзакладу.

Випадок стався у суботу, 3 квітня, у селі Конотопи, що біля Сокаля. 33-річний місцевий мешканець знайшов на своєму подвір’ї боєприпас часів II Світової і вирішив його розібрати. У цей момент предмет вибухнув, внаслідок чого чоловік отримав численні травми.

Постраждалого госпіталізували у лікарню швидкої медичної допомоги Львова. У чоловіка через вибух боєприпасу відірвало ліву кисть, також відбулося проникання в черевну порожнину сторонніх тіл. Крім цього житель Червоноградського району отримав множинні пошкодження печінки, тонкої і товстої кишки, внутрішньо черевну кровотечу, пошкодження грудної клітки та стегна сторонніми тілами, осколкове пораненням обличчя та лівого око.

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Оперувати чоловіка взялися 10 хірургів. Загалом в операційній залі перебували лікарі одразу кількох відділень – реанімації, хірургії, щелепно-лицевої хірургії та офтальмології.

«Спершу медики беруться за живіт, аби негайно зупинити кровотечу. Лише після цього продовжують роботу з органами черевної порожнини для ушивання кишок та виймання сторонніх тіл із печінки. Тоді в роботу паралельно включаються ще дві бригади – для реплантації кисті. А також – щелепно-лицеві хірурги видаляють сторонні тіла та ліквідовують завдані ушкодження обличчя. Все відбувається з блискавичною швидкістю. І коли завершено реплантацію кисті та проопероване травмоване лице, за свою зону відповідальності беруться офтальмологи», – розповідають у лікарні швидкої допомоги

Операція тривала 5 годин і пройшла успішно. Життя чоловіка врятовано, а руку – збережено.

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Фото: лікарня швидкої медичної допомоги

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