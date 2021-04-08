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У Львові насмерть збили кур'єра Glovo

Ольга Денисяка

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У четвер, 8 квітня, на вулиці Стуса у Львові авто насмерть збило кур‘єра Glovo. Цю інформацію Львівському порталу підтвердила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Відомо, що аварія сталась близько 17:45 год. на вулиці Стуса. За попередньою інформацією, за кермом скутера була 30-річна жінка. За кермом позашляховика – 27-річний чоловік.

Від отриманих травм потерпіла померла на місці події.

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За даними очевидців, скутериста збив автомобіль BMW X5.

Наразі місці події працюють поліцейські, встановлюють усі обставини події.

Новина доповнюється…

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Фото: Львівський портал, відео: Facebook/Ігор Зінкевич

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