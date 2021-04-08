У Львові двоє дітей отруїлися чадним газом

У середу, 7 квітня, у будинку на вулиці Грінченка троє людей отруїлися чадним газом. Серед постраждалих – двоє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як йдеться у повідомленні, близько 15:30 у квартирі будинку на вулиці Грінченка, 4 у Львовічадним газом отруїлися троє людей. Серед постраждалих – двоє дітей віком 5 та 13 років. Дітей у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано у Львівську міську дитячу клінічну лікарню.

Квартира обладнана газовою колонкою. Відтак аварійною бригадою ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до газової колонки. Обставини події встановлюються.

Зазначимо, щороку жертвами чадного газу у Львові та області стає щонайменше сотня людей. Так, у 2020-му у Львові отруїлись 104 людини, четверо із них загинули. А в січні 2021 року – 44 мешканці Львівщини, в тому числі 17 дітей.

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У січні Львів встановив своєрідний рекорд отруєнь чадним газом. За один день відразу 13 людей потрапили в лікарні через чадний газ. Серед потерпілих – четверо дітей та 94-річна бабуся. В області в той же день жертвами чадного газу стали ще чотири особи. Відтак загалом протягом 23 січня на Львівщині чадним газом отруїлися аж 17 людей.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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