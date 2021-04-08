ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові двоє дітей отруїлися чадним газом

Вероніка Рой

|

У середу, 7 квітня, у будинку на вулиці Грінченка троє людей отруїлися чадним газом. Серед постраждалих – двоє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як йдеться у повідомленні, близько 15:30 у квартирі будинку на вулиці Грінченка, 4 у Львовічадним газом отруїлися троє людей. Серед постраждалих – двоє дітей віком 5 та 13 років. Дітей у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано у Львівську міську дитячу клінічну лікарню.

Квартира обладнана газовою колонкою. Відтак аварійною бригадою ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до газової колонки. Обставини події встановлюються.

Зазначимо, щороку жертвами чадного газу у Львові та області стає щонайменше сотня людей. Так, у 2020-му у Львові отруїлись 104 людини, четверо із них загинули. А в січні 2021 року – 44 мешканці Львівщини, в тому числі 17 дітей.

Реклама партнерів

У січні Львів встановив своєрідний рекорд отруєнь чадним газом. За один день відразу 13 людей потрапили в лікарні через чадний газ. Серед потерпілих – четверо дітей та 94-річна бабуся. В області в той же день жертвами чадного газу стали ще чотири особи. Відтак загалом протягом 23 січня на Львівщині чадним газом отруїлися аж 17 людей.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На заробітки в Ратушу
Наталя ДУЛЯБА
На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили...

Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку
Анастасія ПИЖ
Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку

Купувати товари в магазинах найбільшої української торговельної мережі «АТБ», яких у 24 областях країни сьогодні 1219, с...

Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі
Ольга ІВАНЕНКО
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі

Днями відомий львівський журналіст, учасник АТО Влад Якушев заявив, що його родину тероризує поліція. Мова йде про племі...

Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з оновленим розскладом, який є у розпор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...