Рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах  

У Карпатах через снігопад зберігається небезпека сходження лавин. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України.

«У зв’язку з інтенсивним приростом снігового покриву, у високогір’ї Закарпатської і Івано-Франківської та середногір’ї Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – мовиться у повідомленні.

За даними Гідрометцентру, на заході України очіякується вдень +6-9 градусів тепла.

Як писав Львівський портал, у найближчі дні на Львівщині прогнозують потепління, стовпчики термометра піднімуться до 15 градусів тепла.

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