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На Львівщину йде потепління

Вероніка Рой

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У найближчі дні на Львівщині прогнозують потепління, стовпчики термометра піднімуться до 15 градусів тепла. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

У четвер, 8 квітня, на Львівщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі істотних опадів не прогнозують, натомість вдень можливий невеликий мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вітер західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі становитиме 2-7° морозу, а вдень – 3-8° тепла.

9 квітня в області істотних опадів не прогнозують. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг буде ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. За нами синоптиків, температура вночі буде 2-7° морозу, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 11 градусів тепла.

На вихідних на Львівщині опадів не прогнозують . Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 10 – 15° тепла. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с

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