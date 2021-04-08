Майже половина мешканців Львівщини має зайву вагу

Лише у 43% жителів Львівщини немає проблем із вагою, стільки ж мають надлишкову вагу, а ще 13% діагностували ожиріння. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

За офіційною статистикою у 43% мешканців Львівщини є зайва вага, натомість стільки ж людей взагалі не мають жодних проблем зі своєю масою тіла. Ще 13% медики діагностували ожиріння, а 1% навпаки страждає від недостатньої ваги.

Також під час проведеного опитування мешканці області оцінили свій стан здоров’я. 66% назвали його добрим, 27% – задовільним і лише 7% сказали, що вважають стан свого здоров’я поганим.

Майже третина респондентів, 29%, зауважили, що мають хронічні захворювання. Найпоширеніші з них:

Реклама партнерів

гіпертонія – 55%,

серцеві захворювання – 29%,

артроз або артрит (у тому числі ревматоїдний) – 13%,

остеохондроз – 12%,

хронічний бронхіт, емфізему легень – 10%,

хронічний гепатит, жовчокам’яна хвороба – 8%,

діабет – 6%.

Нещодавно Львівський портал писав, як не набрати зайву вагу під карантину. Детальніше поради медиків можна почитати за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.