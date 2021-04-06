Як не набрати зайву вагу під час карантину: поради медиків

Через посилення карантину все більше українців переходить на дистанційний режим роботи. Значну частину свого часу доводиться проводити вдома у сидячому положенні, що може призвести до набору зайвої ваги. Львівський портал розповідає, як не втратити форму і тримати себе в тонусі під час карантину.

Під час карантину можна легко втратити свою фізичну форму, набрати зайву вагу та навіть впасти у стресовий стан. Усі ці фактори негативно впливають на здоров’я.

Проте регулярна фізична активність зараз важлива як ніколи. Експерти Центру громадського здоров’я розповіли декілька правил, які допоможуть пережити карантин, не набравши зайвих кілограмів.

Робіть часті короткі активні перерви впродовж дня

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Трохи попрацювали – гайда на зарядку. Протягом 10-20 хвилин активності ви можете зробити прості вправи: нахили тулуба, присідання, віджимання від підлоги, рухи руками й ногами. Хорошим способом підтримати свою активність є танці, ігри з дітьми, прибирання, вправи з м’ячем, обручем, домашні тренажери тощо.

Знайдіть для себе онлайн-тренування

Тренери найрізноманітніших спортивних практик теж зараз перейшли в онлайн. Знаходьте онлайн-курси фізичних вправ, займайтеся з тренером через ZOOM, шукайте однодумців. Будьте обережні при виборі занять, упевніться, що вони вам підходять і ви зможете робити їх самостійно.

Більше ходіть

Навіть у квартирі є можливість прогулятися. Не відмовляйтеся від ходьби, вона допомагає тримати ваші м’язи в тонусі. «Прогулянки» можна робити кімнатою за розмовою по телефону з подругою чи колегою, а також на місці, впустивши трохи свіжого повітря в кімнату. Корисною є ходьба сходами вгору.

Частіше вставайте

Багато людей ведуть сидячий спосіб життя. Це збільшує ризик порушення зору, розвитку сколіозу, геморою тощо. Рекомендовано вставати та витягуватися в повний зріст кожні 30 хвилин. Подумайте, яку частину справ ви б могли зробити стоячи? Це допоможе урізноманітнити робочий час та укріпить здоров’я.

Розслабляйтеся

Якщо відчуваєте, що нервуєте, зробіть глибокі вдихи та видихи, спробуйте налаштуватися на позитивні думки. Можете заспівати вголос улюблену пісню. Також допомогти розслабитися може медитація.

Правильно харчуйтеся

Ви, напевно, дуже часто чуєте, що правильне харчування – важливий компонент для підтримки здоров’я. Під час їжі нам необхідно отримувати потрібну кількість поживних речовин, а також рідини. Обов’язково підтримуйте питний режим. Замість солодких напоїв і кави вживайте чисту воду. Забезпечте достатню кількість фруктів та овочів у раціоні, обмежте споживання солі та цукру.

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