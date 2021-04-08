Львів прощатиметься із загиблим на Донбасі з 26-річним військовим

У суботу, 10 квітня, у Львові прощатимуться із загиблим у зоні ООС 26-річним Ігорем Байталем. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

26-річний Ігор Байтала родом із Жидачівщині та проходив службу у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Днями загинув у зоні ООС.

10 квітня тіло загиблого Героя над ранок прибуде у місто Львів. З військовослужбовцем прощатимуться на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку. Опісля, процесія вирушить до Жидачева. Про час та місце поховання повідомимо додатково.

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У загиблого залишилися батьки та двоє сестер. Жахливу звістку батьки Ігоря Байтали дізналися, якраз коли обоє захворіли на коронавірус.

Додамо, що за останніми офіційними даними із початку війни на Донбасі загинули більше трьох сотень захисників зі Львівщини.

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