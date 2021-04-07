У Шегинях львів’янина затримали з контрабандою буршитину

У пункті пропуску «Шегині – Медика» прикордонники затримали 30-річного львів’янина, який потайки хотів перевезти більше 3 кг бурштину. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

У вівторок, 6 квітня, у пункт пропуску прибув мікроавтобус Volkswagen Transporter під керуванням 30-річного мешканця Львова. Аби потрапити в Польщу, для перетину кордону він обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор».

Втім під час перевірки авто митники спільно з прикордонниками виявили контрабанду бурштину. За обшивкою у передніх дверях львів’янин сховав необроблений бурштин, який помістив у жіночі панчохи.

Загалом контрабандист хотів вивезти за кордон більше 3 кг сонячного каміння.

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Про цей випадок повідомили правоохоронців. Львів’янину-контрабандисту загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут.

Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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Фото: Галицька митниця