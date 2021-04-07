ОСТАННІ НОВИНИ

У Шегинях львів’янина затримали з контрабандою буршитину

Наталя Дуляба

|

У пункті пропуску «Шегині – Медика» прикордонники затримали 30-річного львів’янина, який потайки хотів перевезти більше 3 кг бурштину. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

У вівторок, 6 квітня, у пункт пропуску прибув мікроавтобус Volkswagen Transporter під керуванням 30-річного мешканця Львова. Аби потрапити в Польщу, для перетину кордону він обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор».

Втім під час перевірки авто митники спільно з прикордонниками виявили контрабанду бурштину. За обшивкою у передніх дверях львів’янин сховав необроблений бурштин, який помістив у жіночі панчохи.

Загалом контрабандист хотів вивезти за кордон більше 3 кг сонячного каміння.

Реклама партнерів

Про цей випадок повідомили правоохоронців. Львів’янину-контрабандисту загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут.

Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Галицька митниця

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку
Анастасія ПИЖ
Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку

Купувати товари в магазинах найбільшої української торговельної мережі «АТБ», яких у 24 областях країни сьогодні 1219, с...

Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі
Ольга ІВАНЕНКО
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі

Днями відомий львівський журналіст, учасник АТО Влад Якушев заявив, що його родину тероризує поліція. Мова йде про племі...

Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з оновленим розскладом, який є у розпор...

Львів у ремонтах-2021
Наталя ДУЛЯБА
Львів у ремонтах-2021

Львівська мерія врешті затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. Через пандемію ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...