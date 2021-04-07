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У перехворілих на covid частіше розвивається інсульт і психічні розлади, – дослідження

Ольга Денисяка

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У людей, які перехворіли на COVID-19, психічні розлади та інсульт розвиваються частіше, ніж у тих людей, які перехворіли на інші респіраторні захворювання та грип. Про це повідомляє hromadske з посиланням на BBC.

Науковці з Оксфордського університету вивчили електронні медичні картки пів мільйона пацієнтів у США та визначили ймовірність розвитку в них психологічних і неврологічних розладів: розлади настрою, тривожність, психоз, деменція, інсульт тощо.

Учені порівнювали дані людей, які перенесли COVID-19 упродовж останніх шести місяців, із людьми, які перехворіли на грип та інші респіраторні захворювання. Вони дійшли висновку, що коронавірусне захворювання асоціюється з більшою кількістю подальших розладів.

Так, у пацієнтів після коронавірусу на 16% частіше розвивалися психологічні розлади, якщо порівняти з тими людьми, які перенесли інші респіраторні інфекції, а також на 44% частіше, ніж у людей після грипу.

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Крім того, у пацієнтів, які перенесли важкий перебіг COVID-19, фіксували вищі ризики розвитку розладів. Імовірно, поява розладів пов’язана з переживанням хворих і занепокоєнням через госпіталізацію.

Від змін настрою, тривожності тощо страждали 24% всіх COVID-пацієнтів, а також 25% госпіталізованих, 28% людей, які були в реанімації, а також 36% людей, які під час хвороби страждали на зниження уваги.

Інсульт перенесли 2% всіх пацієнтів після коронавірусу, водночас серед госпіталізованих цей показник зріс до 7%, а серед тих, хто мав делірій – до 9%. Деменцію діагностували в 0,7% усіх COVID-пацієнтів, водночас серед тих, хто мав делірій, цей показник зріс до 5%.

Науковці застерігають, що їхнє дослідження було спостережливим, тому вони не можуть точно заявити, що саме коронавірус став причиною розладів. Водночас вони можуть зафіксувати, які порушення у пацієнтів після COVID-19 проявляються частіше – ця інформація важлива для подальшого вивчення причин розладів.

«Дослідження підтверджує наші підозри, що COVID-19 пов’язаний не лише з респіраторними симптомами, а й із психологічними та неврологічними проблемами», – зазначив професор з Інституту психіатрії Дам Тіл Вайкс.

Припускається, що коронавірус потрапляє в мозок і може впливати на нього, проте, як саме відбувається цей вплив, слід розібратися.

Зазначимо, що Львівській області напрацьовують план заходів допомоги особам, які перенесли COVID-19, та контактним хворим на коронавірус.

Нагадаємо, раніше медики розповідали про симптоми постковідного синдрому.

Львівський портал також інформував, що низка санаторів та курортів Львівщини впровадили програму реабілітації та зміцнення імунітету для людей, які перехворіли COVID-19. Таку можливість пропонують комплекси у Трускавці, Східниці та Моршині.

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