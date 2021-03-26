У санаторіях Львівщини з'явилася спецпрограма реабілітації після COVID-19

Санаторії та курорти Львівщини впровадили програму реабілітації та зміцнення імунітету для відпочивальників, які перехворіли COVID-19. Зокрема, таку можливість пропонують комплекси у Трускавці, Східниці та Моршині. Про це Львівському портлалу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Бажаючі можуть пройти 14-денний спеціальний курс оздоровлення від ускладенень бронхо-легеневої, серцево-судинної, нервової систем, органів трвалення, та якомога швидше повернутися до працездатної форми.

Зазначимо, що до пакету входить курс із використанням місцевої мінеральної лікувальної води «Нафтуся» та застосуванням новітніх методів реабілітації, діагностики для контролю за станом здоров’я саме після коронавірусу і дієтичного харучання. Усе це пропонується індивідуально, залежно від віку людини та тяжкості перебігу захворювання, супутніх патологій та відбуваєжться під наглядом лікаря.

«На сьогодні більшість лікувально-оздоровчих закладів Львівщини професійно підійшли до розробки програм реабілітації та оздоровлення у постковідний період і готові запропонувати своїм клієнтам якісні послуги. Із врахуванням цілющих мінеральних джерел, якісної інфраструктури, можна отримати те, чого завжди бракуватиме для відновлення здоров’я в домашніх умовах. Важливо й те, що заклади оздоровлення, хай і з жорсткими обмеженнями «червоної зони» карантину по всій Львівській області, але залишаються відкритими для відвідувачів», – зазначив заступник керівника управління туризму та курортів ЛОДА Тарас Лозинський.

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У санаторіях кажуть, що таку програму запровадили у зв’язку із все більшою кількістю відпочивальників, які приїжджають на оздоровлення та лікування. На сьогодні до програми доєдналися 12 закладів.

Більше дізнатися про постковідну програму реабілітації у Трускавці можна за посиланням. Також свої програми оздоровлення після ковіду мають санаторії Моршина й Східниці.

Нагадаємо, що на Львівщині впроваджено «червону зону» карантину. Відтак, у Трускавці, Східниці та Моршині обов’язковим є масковий режим та дистанція, а також існує обмеження щодо кількості осіб, які одночасно можуть перебувати у бюветах.

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