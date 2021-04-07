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У Львові відкриють ще два осередки для молоді з інвалідністю

Ольга Денисяка

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Наразі у Львові працює 4 осередки для осіб з фізичними та інтелектуальними особливостями розвитку, старших 18 років. У них молоді люди упродовж дня отримують соціальні послуги й ведуть активний спосіб життя у супроводі фахівців. До кінця 2021 року планують створити ще 2 такі осередки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, за останні роки у Львові відкрили нові осередки Львівського міського центру реабілітації «Джерело» за такими адресами: вул. Кирилівська, 3А, вул. Роксоляни, 23, вул. Б. Хмельницького, 195, вул. В. Великого, 40.

Зараз триває ремонт у приміщенні на вул. Миколайчука, 24 під створення осередку. Також триває виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщень під такий же осередок у м. Винники на вул. Галицькій, 12.

Соціальні послуги денного догляду в осередку здійснюють такі фахівці: інструктор з трудової адаптації, соціальний працівник, соціальний педагог, практичний психолог та соціальні робітники. В таких осередках послуги можуть отримувати діти та особи з фізичними та інтелектуальними особливостями розвитку.

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