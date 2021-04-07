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У Львові шофер маршрутки затримав водія під наркотиками

Ольга Денисяка

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У вівторок ввечері, 6 квітня, водій львівської приміської маршрутки допоміг затримати водія легковика, який керував автомобілем під наркотиками. Водій заблокував автобусом рух автівці і викликав поліцію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

У поліції розповідають, що випадок стався ввечері 6 квітня на вулиці Польовій у Львові. Водій маршрутки №184А їхав у автопарк і побачив автомобіль Ford, водій якого «неадекватно поводився на дорозі». Керманич громадського транспорту негайно заблокував його автомобіль автобусом і викликав патрульних.

У 43-річного водія легкового автомобіля виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Перевірка у медичному закладі показала, що він керував транспортним засобом під дією метадону.

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На порушника винесли постанову за ч. 4 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП та склали протокол за ч. 2 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння вдруге впродовж року) КУпАП.

У поліції з’ясували, що чоловік є злісним порушником. У 2019 році його позбавили посвідчення водія за керування транспортним засобом в нетверезому стані на три роки. Окрім того, цьогоріч це вже 6 протокол за керування в стані сп’яніння: три у лютому, один у березні і ще один кілька днів тому. У березні його знову позбавили посвідчення водія.

Нагадаємо, недавно в Україні збільшили штрафи за водіння напідпитку і перевищення швидкості. Водій, який вперше попадеться п’яним за кермом, заплатить від 17 000 грн до 51 000 грн штрафу, а також його позбавлять водійських прав на 10 років. За третій випадок ще й конфіскують авто.

Додамо, що протягом січня-лютого на території Львівщини нетверезі водії спричини 101 аварію, в яких травмувалися 16 людей.

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