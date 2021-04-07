Цьогоріч на «медичний Оскар» претендують семеро представників Львівщини

У вівторок, 6 квітня, регіональна рада «Ордену Святого Пантелеймона Львівської області» сімох медиків з Львівщини, які претендуватимуть на відзнаку за професіоналізм і милосердя «Орден Святого Пантелеймона». Про це у Facebook повідомив голова регіональної ради Олег Дуда.

Отож на отримання почесної відзнаки претендують такі медики зі Львівщини:

у номінації «Найкращий лікар» – Кудик Тетяна Валеріївна – завідувач терапевтичним відділенням КНП «Жовківська лікарня»;

у номінації «Найкращий медичний працівник» – Козак Наталія Олексіївна – старша медична сестра дитячого відділення Львівської обласної інфекційної лікарні;

у номінації «Новатор охорони здоров’я» – Заблоцькиий Ярослав Володимирович – керівник міжнародної стоматологічної мережі «Клініка Заблоцького»у Львові та Центру Стоматологічної Імплантації у Києві;

у номінації «За досягнення у міжнародному співробітництві у охороні здоров’я» – Базилевич Андрій Ярославович– професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 ЛНМУ ім. Данила Галицького, голова Світової Федерації Українських Лікарських Товариств;

у номінації «Взірець служіння суспільству» – сестра Севастіяна Карвацька – голова Комісії УГКЦ у справах душпастирства охорони здоров’я;

у номінації «За особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я для іноземних громадян» – професор Олег Антонишин – керівник програми черепних травм Медичного центру Санібрук у Торонто, професор пластичної хірургії Університету Торонто;

у номінації «Найкращий управлінець в галузі охорони здоров’я» – Рак Любомир Михайлович – генеральний директор Центру легеневого здоров’я.

Також у номінації «Найкращий колектив закладу охорони здоров’я» змагатиметься колектив Львівської обласної інфекційної лікарні.

Крім цього на відзнаку у віці до 35 років претендує троє медиків з Львівщини:

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медаль «За лікарське мистецтво» – Медвідь Андрій Михайлович – лікар-анестезілог та трансфузіолог, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – м.Львів. Учасник АТО;

медаль «За турботу і ласку до хворого» – Лобик Оксана Романівна – медична сестра відділення анестезіології та інтенсивної терарії Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім.Ю.Липи;

медаль «За наукові розробки в медицині» – Негрич Назар Олегович – асистент кафедри реабілітації факультету післядипломної освіти ЛНМУ імені Данила Галицького.

Результати голосування передадуть у Київ, де їх розглянуть на засіданні Національної експертної комісії, Поважної Ради Ордену Святого Пантелеймона та оберуть кращих у кожній категоріях.

Нагадаємо, торік у номінації «Найкращий медичний працівник» Ордреном Святого Пантелеймона був нагороджений Андрій Голод, який є фельдшером бригади екстреної медичної допомоги підстанції №1. Медик пожертвував 10 тисяч гривень, які отримав за перемогу у номінації, на потреби онкохворих дітей.

Довідка

Відзнака за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» є громадською, має професійно-фахову спрямованість і присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я, яка позитивно впливає на свідомість й духовний розвиток українського народу та держави в цілому, спрямована на збереження та зміцнення здоров’я жителів України, виховує толерантне ставлення один до одного та надихає на нові можливості.