ОСТАННІ НОВИНИ

Цьогоріч на «медичний Оскар» претендують семеро представників Львівщини

Вероніка Рой

|

У вівторок, 6 квітня, регіональна рада «Ордену Святого Пантелеймона Львівської області» сімох медиків з Львівщини, які претендуватимуть на відзнаку за професіоналізм і милосердя «Орден Святого Пантелеймона». Про це у Facebook повідомив голова регіональної ради Олег Дуда.

Отож на отримання почесної відзнаки претендують такі медики зі Львівщини:

  • у номінації «Найкращий лікар» – Кудик Тетяна Валеріївна – завідувач терапевтичним відділенням КНП «Жовківська лікарня»;
  • у номінації «Найкращий медичний працівник» – Козак Наталія Олексіївна – старша медична сестра дитячого відділення Львівської обласної інфекційної лікарні;
  • у номінації «Новатор охорони здоров’я» – Заблоцькиий Ярослав Володимирович – керівник міжнародної стоматологічної мережі «Клініка Заблоцького»у Львові та Центру Стоматологічної Імплантації у Києві;
  • у номінації «За досягнення у міжнародному співробітництві у охороні здоров’я» – Базилевич Андрій Ярославович– професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 ЛНМУ ім. Данила Галицького, голова Світової Федерації Українських Лікарських Товариств;
  • у номінації «Взірець служіння суспільству» – сестра Севастіяна Карвацька – голова Комісії УГКЦ у справах душпастирства охорони здоров’я;
  • у номінації «За особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров’я для іноземних громадян» – професор Олег Антонишин – керівник програми черепних травм Медичного центру Санібрук у Торонто, професор пластичної хірургії Університету Торонто;
  • у номінації «Найкращий управлінець в галузі охорони здоров’я» – Рак Любомир Михайлович – генеральний директор Центру легеневого здоров’я.

Також у номінації «Найкращий колектив закладу охорони здоров’я» змагатиметься колектив Львівської обласної інфекційної лікарні.

Крім цього на відзнаку у віці до 35 років претендує троє медиків з Львівщини:

Реклама партнерів
  • медаль «За лікарське мистецтво» – Медвідь Андрій Михайлович – лікар-анестезілог та трансфузіолог, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – м.Львів. Учасник АТО;
  • медаль «За турботу і ласку до хворого» – Лобик Оксана Романівна – медична сестра відділення анестезіології та інтенсивної терарії Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім.Ю.Липи;
  • медаль «За наукові розробки в медицині» – Негрич Назар Олегович – асистент кафедри реабілітації факультету післядипломної освіти ЛНМУ імені Данила Галицького.

Результати голосування передадуть у Київ, де їх розглянуть на засіданні Національної експертної комісії, Поважної Ради Ордену Святого Пантелеймона та оберуть кращих у кожній категоріях.

Нагадаємо, торік у номінації «Найкращий медичний працівник» Ордреном Святого Пантелеймона був нагороджений Андрій Голод, який є фельдшером бригади екстреної медичної допомоги підстанції №1. Медик пожертвував 10 тисяч гривень, які отримав за перемогу у номінації, на потреби онкохворих дітей.

Довідка

Відзнака за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» є громадською, має професійно-фахову спрямованість і присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я, яка позитивно впливає на свідомість й духовний розвиток українського народу та держави в цілому, спрямована на збереження та зміцнення здоров’я жителів України, виховує толерантне ставлення один до одного та надихає на нові можливості.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку
Анастасія ПИЖ
Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку

Купувати товари в магазинах найбільшої української торговельної мережі «АТБ», яких у 24 областях країни сьогодні 1219, с...

Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі
Ольга ІВАНЕНКО
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі

Днями відомий львівський журналіст, учасник АТО Влад Якушев заявив, що його родину тероризує поліція. Мова йде про племі...

Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з оновленим розскладом, який є у розпор...

Львів у ремонтах-2021
Наталя ДУЛЯБА
Львів у ремонтах-2021

Львівська мерія врешті затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. Через пандемію ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...