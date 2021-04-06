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У центрі Львова підсудний влаштував стрілянину

Вероніка Рой

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У понеділок, 5 квітня, патрульні затримали двох львів’ян затримали за стрілянину у центрі міста. Один з них – підсудний за нанесення тілесних ушкоджень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.

5 квітня патрульні отримали виклик від львів’янина про те, що двоє осіб здійснили постріл на вулиці Кирила і Мефодія, що у центрі міста. Чоловік розповів патрульним, куди попрямували невідомі і надав їх опис. На вулиці Грушевського, поліцейські виявили двох схожих чоловіків.

«Невідомі почали помітно нервувати побачивши працівників поліції. Їх зупинили і повідомили причину. Це були 34-річний львів’янин, підсудний за нанесення тілесних ушкоджень та 40-річний львів’янин. Під час поверхневої перевірки у першого виявили кобуру та предмет схожий на пістолет. На раніше згаданій вулиці патрульні знайшли використану гільзу», – розповіли патрульні.

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На місці події працювали слідчі. Обох чоловіків супроводили у відділок для встановлення обставин. Попередня кваліфікація події за ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

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Фото: патрульна поліція

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