На прикордонній трасі Яворів – Грушів реконструюють три мости

На Львівщині розпочали капітальний ремонт мостів на автодорозі Яворів – Грушів. Роботи проводять відразу на трьох переходах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Служби автомобільних доріг у Львівський області.

Найбільший з об’єктів – міст поблизу села Нагачів, який ремонтували ще торік. Наразі відремонтована одна частина споруди, вже приступили до ремонту іншої частини споруди – змонтовано опори моста та триває влаштування сполучення насипу з мостом. Невдовзі тут розпочнуть влаштовувати прогонову будову.

Щодо двох інших переходів, дорожники демонтували старі споруди та збудували поблизу тимчасові переправи. Також влаштували буроналивні та залізобетонні сваї.

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Зазначимо, що ремонтні роботи проводяться у межах «Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до українсько-польського кордону».

Автодорога Т-14-20 Яворів – Грушів є однією з чотирьох запланованих доріг, яку розпочали ремонтувати за «польський кредит». Роботи стартували у серпні 2020 року. Торік тут забезпечили належний проїзд транспорту у нижньому шарі асфальтобетонного дорожнього покриття з попереднім укріпленням основи.

Цьогоріч планують завершити ремонтно-будівельні роботи на автошляху у повному об’ємі. Окрім нового дорожнього покриття та ремонту мостових переходів, проєкт передбачає тротуари, зупинки громадського транспорту та зовнішнє освітлення в межах населених пунктів, а також заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху.

У Службі автомобільних доріг також додали, що крім дороги Яворів – Грушів, в межах програми розпочнутбь капітальний ремонт на інших прикордонних трасах Львівщини, зокрема:

Т-14-01 КПП «Смільниця» – Старий Самбір;

Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий;

Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська.