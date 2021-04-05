За вбивство брата 65-річному мешканцю Бібрки загрожує 15 років ув'язнення

Мешканцю Бібрки, якого підозрюють у вбивстві брата, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Близько тижня тому 65-річний чоловік забив до смерті свого молодшого 61-річного брата. тепер йому загрожує до 15 років в’язниці. Про це Львівському порталу у пресслужбі обласної прокуратури.

Встановлено, що 27 березня цього року у Бібрці між двома рідними братами, які разом проживали, відбувся конфлікт. Під час сварки старший завдав молодшому кілька ударів по голові дерев’яною палицею. Від отриманих травм потерпілий помер.

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Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові, – 15 років позбавлення волі.

Фото Львівської обласної прокуратури

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