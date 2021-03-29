У Бібрці чоловік забив до смерті молодшого брата

У Бібрці на Львівщині поліція затримала 64-річного чоловіка, який дерев’яною палицею до смерті забив свого молодшого брата. За скоєне йому загрожує покарання – до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Зазначається, що у неділю, 28 березня, дільничний офіцер виявив тіло 61-річного загиблого у підсобному приміщенні під час перевірки інформації про ймовірне вбивство

Правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний рідний брат загиблого, старший за нього на 3 роки. Напередодні між ними виник конфлікт, під час якого старший брат завдав молодшому чисельних ударів дерев’яною палицею по голові.

Зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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Досудове розслідування триває.

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