На Львівщині автомобіль знесло течією річки

квітня у с. Верхнє Синьовидне у річці виявили автомобіль, який знесло течією, коли той переїжджав через річку. Витягувати легковика довелося рятувальнкам. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі управління ДСНС Львівщини.

Повідомлення про знесений у річку Стрий авто Opel Monterey надійшло до служби порятунку о 16:13.

Відтак, на місце прибули рятувальники, які за допомогою альпіністського спорядження зафіксували його буксирувальним тросом до лебідки вантажного автомобіля ЗІЛ-131.

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Автівку витягнули з річки на берег о 19:00 год.

Фото ГУ ДСНС у Львівській області

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