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Карантин у Львові можуть продовжити ще на тиждень

Вероніка Рой

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У Львівській міській раді не виключають можливості продовження локдауну у Львові ще на тиждень. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, наразі кількість інфікованих COVID-19 не дозволяє послаблювати карантинні обмеження у місті. У вівторок-середу можуть буди прийняті рішення про продовження карантину ще на тиждень.

«Станом на сьогодні у наших комунальних лікарнях є 1112 людей на лікуванні. За останню добу було госпіталізовано 46 людей. Маємо наразі ріст, не критично великий, бо ми мали переживання, але завтра чи у середу ми будемо фіналізувати рішення, чи ми будемо продовжувати ще на тиждень карантин, чи підемо на певні послаблення. Наразі оптимізму мало. Бажання є, але цифри не дають можливості цього зробити», – цитує мера пресслужба міськради Львова.

Нагадаємо, через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин із 19 березня. Він триватиме до 12 квітня. Нещодавно міська комісія ТЕБ і НС ще більше посилила карантин, ввівши обмеження у роботу громадського транспорту, дитячих садочків, а за порушення у Львові закрили низку закладів.

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За весь час пандемії на коронавірус захворіли вже 110 003 мешканці Львівщини. Лише за минулу добу виявили 1 121 хворого на коронавірус. Зазначимо, у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест є позитивним.

Днями Львівщина встановила абсолютний рекорд за кількістю нових хворих: за добу 1 квітня коронавірус підтвердили у 1668 людей. У ЛОДА кажуть, що так багато хворих виявили, бо лабораторії зробили найбільшу за час пандемії кількість ПЛР-тестів.

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