За їзду 10-річного сина за кермом львів'янин хотів відкупитись хабарем

У Львові за кермом авто затримали 10-річного хлопчика, а його батько хотів підкупити поліцейських хабарем. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Випадок стався у суботу, 3 квітня, на вул. Любінській. Орієнтовно о 15:30 год. інспектори помітили, що за кермом автомобіля ВАЗ-2107 їде дитина.

Виявилося, що малолітньому водієві нещодавно виповнилося 10 років. Поруч сидів його батько, 55-річний львів’янин, який вирішив відкупитись хабарем. Чоловік запропонував патрульним 500 грн за непритягнення до адмінвідповідальності.

Згодом під час оформлення матеріалів львів’янин дізнався, який штраф на нього чекає (3400 грн), тож вирішив запропонувати правоохоронцям уже 1500 грн неправомірної грошової винагороди. На місце відразу викликали слідчо-оперативну групу.

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Відтак порушник отримав постанову за ч. 2 ст. 126 (передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП і тепер йому загрожує ще й кримінальна відповідальність за ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

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