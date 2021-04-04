ОСТАННІ НОВИНИ

За їзду 10-річного сина за кермом львів'янин хотів відкупитись хабарем

Наталя Дуляба

|

У Львові за кермом авто затримали 10-річного хлопчика, а його батько хотів підкупити поліцейських хабарем. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Випадок стався у суботу, 3 квітня, на вул. Любінській. Орієнтовно о 15:30 год. інспектори помітили, що за кермом автомобіля ВАЗ-2107 їде дитина.

Виявилося, що малолітньому водієві нещодавно виповнилося 10 років. Поруч сидів його батько, 55-річний львів’янин, який вирішив відкупитись хабарем. Чоловік запропонував патрульним 500 грн за непритягнення до адмінвідповідальності.

Згодом під час оформлення матеріалів львів’янин дізнався, який штраф на нього чекає (3400 грн), тож вирішив запропонувати правоохоронцям уже 1500 грн неправомірної грошової винагороди. На місце відразу викликали слідчо-оперативну групу.

Реклама партнерів

Відтак порушник отримав постанову за ч. 2 ст. 126 (передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП і тепер йому загрожує ще й кримінальна відповідальність за ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі
Ольга ІВАНЕНКО
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі

Днями відомий львівський журналіст, учасник АТО Влад Якушев заявив, що його родину тероризує поліція. Мова йде про племі...

Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з оновленим розскладом, який є у розпор...

Львів у ремонтах-2021
Наталя ДУЛЯБА
Львів у ремонтах-2021

Львівська мерія врешті затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. Через пандемію ...

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...