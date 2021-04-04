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Римо-католики святкують Великдень. Онлайн-трансляції із храмів Львова

Наталя Дуляба

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4 квітня християни західного обряду відзначають Великдень – найбільше християнське свято, світле свято Воскресіння Ісуса Христа. Традиційні святкові богослужіння пройдуть у низці парафій у Львові, до яких можна долучитися й онлайн. Про це повідомляє Львівський портал.

Світле свято Христового Воскресіння у західному обряді цьогоріч припало на 4 квітня. Це є найбільше свято християн, яке символізує перемогу Ісуса Христа над смертю, адже він віддав своє життя за гріхи людей і спасіння людського роду від страшних бід.

Головними традиціями Пасхи залишаються святкове богослужіння в церкві та освячення пасхального кошика, який є невід’ємним атрибутом Великодня та завжди наповнений різними стравами.

Римо-католицькі парафії у Львові розпочали святкування ще в суботу ввечері, 3 квітня, з Вігілії – із традиційної нічної відправи у храмі або як її ще називають Пасхальної всеночної.

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А вже у Велику неділю, у свято Воскресіння Господнього, у церквах проходять літургії. Через пандемію коронавірусу до богослужіння можна долучитися онлайн.

Розклад Великодніх богослужінь 4 квітня у Львові:

Митрополича Базиліка Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (пл. Катедральна, 1):

  • Літургія (неділя, 4 квітня): 07:00 год.
  • Резурекція: 09:00, 10:15, 11:30, 13:00, 15:00 (англійська) 18:00 год.

Прямі трансляції відбудуться за посиланням.

Санктуарій Матері Божої Винниківської (Винники, вул. Львівська, 1):

  • Літургія (неділя, 4 квітня): 08:00, 09:00, 10:30 год.

Прямі трансляції відбудуться за посиланням.

Парафія Св. Архангела Михаїла (вул. Освицька, 4):

  • Літургія (неділя, 4 квітня): 08:30 год., 11:00 год.

Прямі трансляції відбудуться за посиланням.

Парафія Св. Терези Дитятка Ісуса (Брюховичі, вул. Потічок, 6):

  • Літургія (неділя, 4 квітня): 08:00 год.
  • Резурекція: 11:00 год.

Прямі трансляції відбудуться за посиланням.

Парафія Св. Антонія (вул. Личаківська, 49а):

  • Літургія (неділя, 4 квітня): 08:00 год.
  • Резурекція: 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 18:30 год.

Пряма трансляція – за посиланням.

Парафія Св. Марії Магдалини (вул. Степана Бандери, 8):

  • Літургія (неділя, 4 квітня): 08:00 год.
  • Резурекція: 10:00 год.

Парафія Св. Івана Павла ІІ (Сокільники, вул. Стрийська, 6):

  • Літургія: (неділя, 4 квітня) 09:00, 11:00, 12:00, 19:00 год.

Пряму трансляцію Великодніх богослужінь із 12:30 год. Проводитиме «Суспільне» за цим посиланням.

Парафія Матері Божої Неустанної Помочі (вул. Мазепи, 46):

  • Літургія: (неділя, 4 квітня): 06:00 год.
  • Резурекція: 09:00, 10:30,12:00, 19:00 год.

Онлайн-трансляція буде доступна за посиланням та на Facebook-сторінці парафії.

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