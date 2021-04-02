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Великодні Богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад трансляцій

Ольга Денисяка

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У неділю, 4 квітня, християни західного обряду святкують Великдень. Чимало святинь нашого міста також відзначатимуть Пасху у цей день. Подаємо розклад онлайн-трансляцій Великодніх Богослужінь у неділю, а також розклад Вігілії, яка розпочинається безпосередньо у суботу ввечері. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Митрополича Базиліка Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (пл. Катедральна, 1):

  • Вігілія (субота, 3 квітня) – 18:00 год.
  • Літургія (неділя, 4 квітня) – 07:00 год.
  • Резурекція, 09:00, 10:15, 11:30, 13:00, 15:00 (англійська) 18:00 год.

Прямі трансляції відбудуться за посиланням.

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Санктуарій Матері Божої Винниківської (Львів-Винники, вул. Львівська, 1):

  • Вігілія (субота, 3 квітня): 20:00 год.
  • Літургія (неділя, 4 квітня): 08:00, 09:00, 10:30 год.

Прямі трансляції відбудуться за посиланням.

Парафія Св. Архангела Михаїла (вул. Освицька, 4):

  • Вігілія (субота, 3 квітня): 20:00 год.
  • Літургія (неділя, 4 квітня): 08:30 год., 11:00 год.

Прямі трансляції відбудуться за посиланням.

Парафія Св. Терези Дитятка Ісуса (вул. Потічок, 6, смт. Брюховичі):

  • Вігілія (субота, 3 квітня) – 18:30 год.
  • Літургія (неділя, 4 квітня): 08:00 год.
  • Резурекція, 11:00 год.

Прямі трансляції відбудуться за посиланням.

Парафія Св. Антонія (вул. Личаківська, 49а):

  • Вігілія (субота, 3 квітня): 20:00 год.
  • Літургія (неділя, 4 квітня): 08:00 год.
  • Резурекція, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00, 18:30 год.

Пряма трансляція буде за посиланням.

Парафія Св. Марії Магдалини (вул. Степана Бандери, 8):

  • Вігілія (субота, 3 квітня): 18:30 год.
  • Літургія (неділя, 4 квітня): 08:00 год.
  • Резурекція, 10:00 год.

Парафія Св. Івана Павла ІІ (вул. Стрийська, 6, Сокільники):

  • Вігілія (субота, 3 квітня): 19:00 год.
  • Літургія: (неділя, 4 квітня) 09:00, 11:00, 12:00, 19:00 год.

Пряма трансляція Великодніх Богослужінь з 12:30 год. буде здійснюватися на Суспільному, за посиланням.

Парафія Матері Божої Неустанної Помочі (Збоїща, вул. Мазепи, 46):

  • Вігілія (субота, 3 квітня): 20:00 год.
  • Літургія: (неділя, 4 квітня): 06:00 год.
  • Резурекція, 09:00, 10:30,12:00, 19:00 год.

Переглянути можна буде за посиланням та на фейсбук-сторінці парафії.

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