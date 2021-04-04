ОСТАННІ НОВИНИ

Роздрібна торгівля в Україні зросла майже на 6%, – Шмигаль

Наталя Дуляба

|

Незважаючи на пандемію коронавірусу, у лютому в Україні на 5,6% зросла роздрібна торгівля. На думку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, це говорить про те, що поліпшуються споживчі настрої українців. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Якщо у січні 2021 року роздрібна торгівля продемонструвала приріст на 3,5%, то у лютому цей показник збільшився ще більше – майже до 6%. Денис Шмигаль зі свого боку каже, що це є позитивна динаміка.

«Роздрібна торгівля у лютому зросла на 5,6% (у січні було зростання на 3,5%). Така позитивна динаміка демонструє, що споживчі настрої населення поліпшуються. Додаткові виплати бізнесу, а також індексація пенсій тільки сприятиме цьому процесу», – відзначив прем’єр.

Також він зауважив, що в лютому середня зарплата українця становила 12 500 грн. Якщо порівнювати цю платню з аналогічним періодом 2020 року, то вона збільшилась на 7,6%.

Реклама партнерів

Нагадаємо, мешканці Львівщини отримують меншу зарплату ніж середня по Україні. Так, у лютому середня платня в області зросла лише на 100 грн і становила 11 139 грн.

Тим часом заборгованість із зарплат у Львівській області зросла аж на 60% – роботодавці не виплатили своїм працівникам понад 173 млн грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі
Ольга ІВАНЕНКО
Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі

Днями відомий львівський журналіст, учасник АТО Влад Якушев заявив, що його родину тероризує поліція. Мова йде про племі...

Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Близько 60 напрямків. Куди можна полетіти зі Львова літнього сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на літній розклад виконання рейсів, згідно з оновленим розскладом, який є у розпор...

Львів у ремонтах-2021
Наталя ДУЛЯБА
Львів у ремонтах-2021

Львівська мерія врешті затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік. Через пандемію ...

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс
Анастасія ПИЖ
Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс

Клієнти «АТБ» подарували онкохворим дітям Львівщини шанс – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав д...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...