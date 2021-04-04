Роздрібна торгівля в Україні зросла майже на 6%, – Шмигаль

Незважаючи на пандемію коронавірусу, у лютому в Україні на 5,6% зросла роздрібна торгівля. На думку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, це говорить про те, що поліпшуються споживчі настрої українців. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Якщо у січні 2021 року роздрібна торгівля продемонструвала приріст на 3,5%, то у лютому цей показник збільшився ще більше – майже до 6%. Денис Шмигаль зі свого боку каже, що це є позитивна динаміка.

«Роздрібна торгівля у лютому зросла на 5,6% (у січні було зростання на 3,5%). Така позитивна динаміка демонструє, що споживчі настрої населення поліпшуються. Додаткові виплати бізнесу, а також індексація пенсій тільки сприятиме цьому процесу», – відзначив прем’єр.

Також він зауважив, що в лютому середня зарплата українця становила 12 500 грн. Якщо порівнювати цю платню з аналогічним періодом 2020 року, то вона збільшилась на 7,6%.

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Нагадаємо, мешканці Львівщини отримують меншу зарплату ніж середня по Україні. Так, у лютому середня платня в області зросла лише на 100 грн і становила 11 139 грн.

Тим часом заборгованість із зарплат у Львівській області зросла аж на 60% – роботодавці не виплатили своїм працівникам понад 173 млн грн.

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