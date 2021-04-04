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На Львівщину насувається похолодання та дощ зі снігом

Наталя Дуляба

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В понеділок, 5 квітня, у Львові та області прогнозують сонце та до 12 градусів тепла. Проте вже з вівторка погода суттєво погіршиться: на зміну прийдуть нічні заморозки та сніг із дощем. Про це Львівському порталу повідомили в Укргідрометцентрі.

Вночі температура повітря становитиме від 1 до 3 градусів морозу, а вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +12°C. Вітер змінний, 7-12 м/с.

Сонячно, без опадів.

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Втім на цьому сонячна і тепла погода на Львівщині закінчиться. Вже з вівторка, 6 квітня, і до кінця тижня синоптики прогнозують нічні заморозки, дощ із мокрим снігом та максимум до 4-6 градусів тепла вдень.

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