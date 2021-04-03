На Львівщині розшукують зниклого 83-річного дідуся

На Львівщині оголосили у розшук 83-річного села Підбірці, котрий вийшов з дому та не повернувся. Про це інформує пошуково-рятувальна асоціація.

83-річний Орест Брездень 2 квітня близько 10:00 год. вийшов з дому і досі не повернувся. Місце зникнення – с. Підбірці.

Ріст – 165 см, повнувата тілобудова. Був одягнений у чорну куртку в сіру смужку, темно-сині штани, мав чорну кепку.

Чоловік ходить з паличкою, має при собі окуляри. Може потребувати медичної допомоги.

Реклама партнерів

Всю інформацію про зниклого чоловіка просять повідомляти за номером телефону: 097 69 72 608 або 102.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.