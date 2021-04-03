На Львівщині прогнозують дощ і мокрий сніг

У неділю, 4 квітня, у Львові та області прогнозують хмарну погоду з проясненням, місцями пройде дощ і мокрий сніг. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря становитиме від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +9°C. Вітер північний, вночі 3-8 м/с, вдень – 7-12 м/с.

Хмарно з проясненням. Подекуди пройде невеликий дощ і мокрий сніг. Вночі та вранці буде туман і ожеледиця, відтак мешканців Львівщини закликають бути максимально обережними на дорозі.

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