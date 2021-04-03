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До 8 років тюрми на Львівщині «світить» мотоциклісту за смертельну ДТП

Наталя Дуляба

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28-річному мешканцю Львівщини загрожує до 8 років тюрми за скоєну аварію, у якій загинув його пасажир. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівської області.

Йдеться про смертельну аварію, яка сталась ще торік 18 грудня на трасі Львів – Рава-Руська у селі Сопошин, що біля Жовкви.

Як встановили правоохоронці, 28-річний водій мотоцикла Musstang MT 125-8, мешканець одного зі сіл Львівського району, порушив ПДР і почав рух із узбіччя, не пропустивши автомобілі, які рухалися дорогою. Таким чином мотоцикл врізався в Mercedes Benz.

Внаслідок зіткнення загинув 52-річний пасажир мотоцикла. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) ККУ.

Поліцейські вже завершили досудове розслідування, а справу скерували на розгляд суду. Винуватцю смертельної ДТП загрожує від 3 до 8 років тюрми із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

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