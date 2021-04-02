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На горі Піп Іван випало 15 см снігу

Ольга Денисяка

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У Карпатах, на горі Піп Іван Чорногірський за ніч випало до 15 сантиметрів мокрого снігу. Про це у Facebook повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, передає Львівський портал.

«Станом на 08:00, 2 квітня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 50 м), температура повітря -1°С, вітер північний 11 м/с. За ніч випало до 15 см мокрого снігу», – йдеться в повідомленні.

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Фото: Facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

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