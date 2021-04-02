Львівський журналіст заявляє, що його родину тероризує поліція. Деталі

Днями відомий львівський журналіст, учасник АТО Влад Якушев заявив, що його родину тероризує поліція. Мова йде про племінницю журналіста та її чоловіка – Ксенію та Владислава Корецьких. Він стверджує, що поліцейські погрожують молодій парі, звинувачують у протиправних діях та обіцяють вчинити розправу, якщо ті не відкупляться. Львівський портал детальніше з’ясовує усі обставини ситуації.

З чого усе почалося?

Історія почалася торік 1 серпня, коли патрульні прибули на виклик на вулицю Валову.

Зі слів Влада Якушева, його племінниця – Ксенія разом зі своїм чоловіком Владиславом, перебуваючи на вулиці побачили, як до незнайомих людей підійшли поліцейські й почали їх начебто шарпати. Пара вирішила стати на захист компанії, зауваживши, що правоохоронці не мають так діяти, після чого агресія поліцейських перекинулась на подружжя.

«Поліцейські почали бити Влада. Ксеня встала між ним та поліцейськими, але її жбурнули на землю. Обох затримали і доправили у райвідділ. Ксеню протримали 14 годин, не реєструючи як затриману, не даючи можливості піти у вбиральню та відмовляючи у проханні дати хоча би води. Поліцейський із прізвищем Горгут, який утримував її, натякав, що може вирішити її проблеми, якщо вона погодиться на інтим. На ранок Ксеню відпустили, а її чоловіка залишили під вартою до обрання запобіжного заходу», – каже Влад Якушев.

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Про конфлікт на вулиці Валовій 1 серпня 2020 року повідомляла і Нацполіція Львівщини. За даними правоохоронців, патрульні прибули на виклик на вулицю Валову та «виявили осіб, котрі перебували у нетверезому стані, порушували публічний порядок та агресивно поводились». Двоє з порушників напали на правоохоронців, побили їх та пошкодили службовий планшет.

Мова йшла про 24-річного львів’янина (Владислава Корецького, – ред.) та 39-річного жителя Києва. Останній, ймовірно, був одним з учасників компанії, за яку вступилася пара. Тоді обом чоловікам повідомили про підозру.

В коментарі Львівському порталу речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська розповіла, що у справі затримання молодих людей на вулиці Валовій триває розслідування.

«Подія сталася у серпні минулого року. На місці працювали патрульні. Цей факт дійсно був. Було відкрите кримінальне провадження, встановлені усі учасники події, і зараз триває досудове розслідування», – повідомила Світлана Добровольська.

Якушев також говорить, що його родичу Владиславу оголосили про підозру в хуліганстві у стані алкогольного сп’яніння. Проте згодом заяву поліцейських вдалося спростувати, а суд скасував адміністративне стягнення.

Пара зверталася у Державне бюро розслідувань, аби там перевірили законність дій поліцейських. Окрім цього, у Нацполіції проводили власне службове розслідування. Втім, як стверджує Влад Якушев, за його результатами протиправності у діях поліцейських не виявили. Згодом і ДБР закрило справу проти поліції.

Львівський портал звернувся за коментарем у патрульну поліцію Львівщини. Адже саме патрульні фігурюють у подіях на вулиці Валовій у Львові. Речниця патрульної поліції Катерина Рибій також повідомила, що досі тривають слідчі дії, тож вона не вправі коментувати цей випадок. Але, разом з тим, вона наголосила, що порушень у діях патрульних ДБР не виявило.

«В діях патрульних Державне бюро розслідувань не виявило жодних порушень. А це – незалежний орган, який дослідив усю необхідну інформацію. На даний момент тривають слідчі дії. Ми не вправі будь-що коментувати у цій ситуації», – зауважила Катерина Рибій.

Також стало відомо, що суд призначив 25-річному Владиславу Корецькому два роки умовного терміну, що нібито мало б поставити крапку у цій справі, але виявляється, що справа отримала продовження.

Про погрози та вимагання хабаря

За словами учасника АТО та журналіста Влада Якушева, попри те, що справу проти Владислава Карецького «закрили», історія поліції та його родини не закінчилася. Тепер кримінальну справу через нібито минулорічне побиття патрульних на вулиці Валовій відкривають проти Ксенії.

«Владу дзвонив слідчий Галицького відділу поліції м. Львова Кобилецький Юрій Миколайович, який у телефонній розмові повідомив, що тепер поліція відкриває проти Ксені кримінальну справу за побиття наряду поліції. Виявляється, що вона звіряче побила поліцейських і вони навіть побої зняли. Влад мав прийти у Галицький райвідділок та дати покази проти неї. Він відповів, що піде, якщо йому надішлють офіційну повістку. В цей же час жодного офіційного виклику на допит як свідка із забезпеченням прав свідка, повісткою, номером кримінального провадження надано не було», – розповідає Якушев.

Він також зауважує, що і на цьому історія не закінчилася. За його словами, наприкінці березня слідчий разом із ще двома поліцейськими нібито кілька разів приходили додому до пари та влаштовували засідки у під’їзді. За його словами, поліцейські вимагали у Владислава та Ксенії хабар за «не створення проблем».

«Слідчий Кобилецький та обидва патрульних, які били моїх родичів 1 серпня 2020 року, влаштували засідку у Влада у під’їзді. Всі поліцейські були у цивільному вбранні. Під час розмови у під’їзді поліцейські сказали, що створять Владу та Ксені проблеми. Їх можна уникнути, і слідчий зробив пальцями жест, який знають абсолютно всі. Він означав – дайте грошей. 29 березня слідчий знову подзвонив Владу і погрожував йому. Влад зробив запис розмови, на якому чітко чути, як слідчий каже: «Ти офігієш, в тебе умовний термін, ми ж тебе завтра затримаємо у місті і скажемо, що ти був п’яний у громадському місці, і ти сядеш», – заявляє Влад Якушев.

31 березня 2021 року Корецькі заявили про протиправні дії правоохоронців на гарячу лінію МВС, але після цього ситуація лише загострилась.

За словами Влада Якушева, ввечері цього ж дня слідчий із двома невідомими вимагав відкрити двері квартири Корецьких. У той час у помешканні була лише старша тітка, яка побоялась це зробити. На місце події навіть викликали патрульних, але коли ті приїхали то під помешканням нікого вже не було. Після цього у квартиру надійшов дзвінок від слідчого Кобилецького, який вимагав аби подружжя негайно явилося у райвідділ на вулиці Романчука, аби Ксенії вручити підозру.

Що відбувається зараз?

2 квітня 2021 року слідчий Галицького відділу поліції таки вручив Ксенії Корецькій обвинувачення по ч.3 статті 296 (хуліганство). 24-річній дівчині, у якої є дворічна дитина, тепер загрожує від двох до п’яти років позбавлення волі.

Влад Якушев переконаний, що справу проти його рідних просто «притягують за вуха».

«Цікава деталь. Підозра виписана 2-м квітня 2021 року. Це означає що коли слідчий Кобилецький ломився в квартиру до моїх родичів ввечері 31 березня та кричав, що збирається вручати підозру, в нього цієї підозри не було. Навіщо тоді він там знаходився? З понеділка адвокат буде вивчати нашу справу. Сподіваюсь, захисник знайде у ній достатньо подібних невідповідностей, щоб розвалити її у суді. Також чекаємо на результати перевірки по діях слідчого Кобилецького, яку буде проводити Департамент внутрішньої безпеки», – повідомив він.

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Подружжя подало заяву в обласну службу внутрішньої безпеки поліції, яка, має провести службову перевірку.

«Історія почала набувати більш-менш правового характеру. Зі мною на зв’язок вийшла обласна служба внутрішньої безпеки, які обіцяють тримати справу на контролі», – додає Влад Якушев.

Якщо порушення з боку поліцейських будуть підтверджені, то справу розслідуватиме Державне бюро розслідувань та обласна прокуратура, які й уповноважені відкривати кримінальні провадження, та давати правову оцінку діям правоохоронців.

Стосовно цієї справи Львівський портал також звернувся за коментарем у територіальне управління ДБР у Львівській області. Втім наразі очікуємо на відповідь…

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