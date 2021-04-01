У Львові збирають Великодній кошик для військових

Капела «Дударик», Гарнізонний храм Петра і Павла та Львівський Будинок Офіцерів просять небайдужих львів’ян допомогти зібрати Великодній кошик для солдатів на передовій. Про це Львівському порталу повідомили організатори акції.

Два роки тому вдалось зібрати Великодній кошик для 800 солдатів, цьогоріч збирають на 1000.

Що потрібно: 1000 пасочок, 500 кг ковбас, 1000 яєць, 300 кг вафель, кілька блоків газованої води «Дюшес» (спеціальне побажання). Листи можна залишити в скриньці в храмі.

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«Просимо вашої допомоги: потрібна ваша дотація і короткі листи з побажанням-привітанням нашим воїнам. Продовжуємо цю справу на згадку про отця Андрія Дуду, військового капелана і чудову людину, який так передчасно нас покинув», – йдеться в повідомленні.

Кошти на все інше просять переховувати на благодійний рахунок храму із вказанням: «на Великодній кошик для солдата». № рахунку. Грошовий еквівалент становить 50 тис. грн. Збір триватиме до Страсної п’ятниці, 30 квітня.

Реквізити:

РО ЦЕНТР ВІЙСЬКОВОГО КАПЕЛАНСТВА УГКЦ

Код отримувача: 35775549

Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA803052990000026002041000305

Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Призначення платежу: На Великодній кошик для солдата.

Як писав Львівський портал, Центр Опіки Сиріт УГКЦ разом з прихожанами Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла також організовують благодійну акції до Великодня. Мешканців Львова просять доєднатися до участі в акції «Великодній кошик» на підтримку сім’ям АТО/ООС, сиротам та потребуючим.

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Фото: організатори