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У Львові заборонили продавати алкоголь на розлив

Ольга Денисяка

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Комісія з надзвичайних ситуацій Львова заборонила закладам харчування, що працюють на виніс, продавати алкоголь на розлив. Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, передає кореспондент Львівського порталу.

Заборона на продаж алкоголю на розлив у закладах харчування, що працюють на виніс почне діяти від п’ятниці, 2 квітня.

«Ми заборонили продаж алкоголю на розлив, тому що це може генерувати додаткову кількість людей, а в сьогоднішніх умовах кожен соціальний контакт є критичним», – пояснив Андрій Москаленко.

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Також через порушення карантинних обмежень міська комісія з надзвичайних ситуацій призупинила роботу 20 нічних клубів у Львові.

Нагадаємо, через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин із 19 березня. Він триватиме до 12 квітня. Нещодавно міська комісія ТЕБ і НС ще більше посилила карантин, ввівши обмеження у роботу громадського транспорту, дитячих садочків, а за порушення у Львові закрили низку закладів.

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