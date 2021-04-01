У Львові безвісти зникла 17-річна дівчина

У Львові поліція оголосила в розшук 17-річну Наталю Леушіну. Дівчина вийшла з дому у вівторок, 30 березня, та досі не повернулась. Цю інформацію Львівському порталу підтвердила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Мати Наталі Леушіної звернулась до поліції у середу ввечері, 31 березня. За її словами, дівчинка в обід 30 березня вийшла з дому у Львові та досі не повернулась. Приблизно о 13:00 год. 31 березня вона вийшла на зв’язок з батьками, однак після цього зв’язок обірвався.

Дівчину оголосили у розшук та закликають усіх, хто має будь-яку інформацію про її місце перебування, звертатись у поліцію.

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Прикмети: зріст 156 см, худорлявої тілобудови, коротко стрижене світле волосся, карі очі.

Була одягнена в сині джинси, сині кросівки із білою підошвою, чорна спортивна кофта, кепка чорного кольору.

Нагадаємо, що у 2020-му на Львівщині фактично щодня зникала одна дитина. Протягом року правоохоронці знайшли всіх 449 зниклих безвісти дітей.

Протягом першого місяця 2021 року на території області зникла 21 дитина. Поліції вдалося розшукати всіх.

Про те, як діяти, якщо ваша дитина не повернулась додому, читайте у матеріалі Львівського порталу за цим посиланням.

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Фото: Facebook/Ігор Зінкевич