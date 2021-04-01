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У Краковці затримали трьох сигаретних контрабандистів

Наталя Дуляба

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У ніч на четвер, 1 квітня, у пункті пропуску «Краковець» прикордонники затримали відразу трьох контрабандистів сигарет. Всі вони хотіли нелегально вивезти понад 1300 пачок цигарок. Про це Львівському порталу порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

Через Краковець до Польщі прямували троє українців на мікроавтобусах «Мерседес», «Опель» та «Сітроен». Прикордонники були попереджені, що вони можуть везти контрабанду, тож по прибуттю у пункт пропуску автомобілі відразу скерували на огляд.

Під час перевірки правоохоронці виявили сховки зі сигаретами, які винахідливі громадяни зробили у стелі мікроавтобусів та в декоративних обшивках.

Загалом у контрабандистів виявили понад 1300 пачок сигарет різних торгових марок. Весь товар у них вилучили, а митники склали протокол про порушення митних правил.

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Справу скерують до суду, який і обиратиме покарання для трьох контрабандистів.

Нагадаємо, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут.

Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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Фото: прикордонники, митники

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