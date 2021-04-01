Три земельні ділянки для ведення сільського господарства на Львівщині підуть з молотка

На Львівщині продадуть на аукціоні право оренди трьох земельних ділянок, призначених для ведення сільського господарства. Реєстрація учасників триває до 6 квітня, самі ж торги відбудуться 12 квітня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Пропонуються такі земельні ділянки:

ділянка площею 9.2239 га на території Станківецької сільської ради Стрийського району. Стартовий розмір річної плати за користування земельною ділянкою становить 2701.89;

ділянка площею 9.4236 га на території Соколівської сільської ради Львівського району. Стартовий розмір річної плати за користування земельною ділянкою становить 2588.18 грн;

ділянка площею 7.4235 га на території Батьківської сільської ради Золочівського району. Стартовий розмір річної плати за користування земельною ділянкою становить 3036.10 грн.

У ЛОДА закликають мешканців області активніше брати участь у земельних аукціонах. Придбання землі в оренду на торгах для сільськогосподарського виробника є зручним способом збільшення земельного банку.

Зазначимо, що місце проведення торгів: м. Львів, вул. Сахарова, 46. Початок торгів о 11.00 год. Учасників реєструватимуть з 08:00 до 10:30 год. Останній день прийому заяв – 6 квітня 2021р. до 16 год.30 хв.

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