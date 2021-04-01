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Спецперепустки у громадському транспорті Львова не вводитимуть

Ольга Денисяка

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Під час посиленого карантину громадський транспорт Львова курсує в режимі спецперевезень. У мерії сподіваються, що у громадському транспорті їздитимуть лише ті люди, які їдуть на роботу та з роботи. Тож, наразі не планують вводити для пасажирів жодних спецперепусток. Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, передає кореспондент Львівського порталу.

Режим спецперевезень означає, що проїхати у маршрутках, трамваях і тролейбусах зможе лише окрема категорія громадян – працівники, які забезпечують життєдіяльність міста.

Йдеться про медпрацівників, працівників продуктових магазинів, супермаркетів, ринків, банків, установ енерго- і -водозабезпечення, соціальних служб, прокуратури, суду та інших установ, передбачених постановою Кабміну №255 від 2 квітня.

Андрій Москаленко запевнив, що наразі  міська комісія ТЕБ і НС не має наміру вводити спеціальні перепустки для проїзду у громадському транспорті.

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«Громадський транспорт переведений у режим спецперевезень. Це означає, що він використовується для тих, хто в умовах карантину продовжує працювати. Мова йде про медичних працівників та працівників, які забезпечують життєдіяльність міста. Станом на сьогодні у нас є визначений формат, який затверджений комісією, поки що ніяких інших форматів штабом не подавалося», – пояснив перший заступник міського голови Львова.

Додамо, що під час посиленого карантину у Львові не курсуватимуть три автобусних маршрути. Мова йде про маршрути №2А, 10, 45 Про це інформує АТП-1.

Також АТП-1 опублікувало розклад руху їх автобусів на час локдауну. З ним можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин із 19 березня. Він триватиме до 12 квітня. Нещодавно міська комісія ТЕБ і НС ще більше посилила карантин, ввівши обмеження у роботу громадського транспорту, дитячих садочків, а за порушення у Львові закрили низку закладів.

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