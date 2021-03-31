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У Львові під час локдауну не курсуватимуть три автобусні маршрути

Вероніка Рой

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Під час посиленого карантину у Львові не курсуватимуть три автобусних маршрути. Мова йде про маршрути №2А, 10, 45 Про це інформує АТП-1.

«Під час локдауну буде проводитись моніторинг пасажиропотоку, відтак випуск автобусів на маршрути може бути змінений. Рух автобусів на маршрутах №2А, 10, 45 тимчасово призупинено, оскільки вони дублюються маршрутами електротранспорту», – йдеться у повідомленні.

Також АТП-1 опублікувало розклад руху їх автобусів на час локдауну. З ним можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, Львів пішов на карантин із 19 березня. Тоді вирішили припинити роботу закладів культури, ресторани та кафе почали працюватимуть лише на виніс, а масові заходи перенесли.

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Проте через стрімкий ріст захворюваності на COVID карантин у Львові продовжили щонайменше до 12 квітня. Також у місті ввели нові обмеження, зокрема, транспорт переходить в режим спецперевезень, а безкоштовний проїзд всіх пільгових категорій призупинено. Про додаткові обмеження, що у діятимуть у Львові, дивіться за посиланням.

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