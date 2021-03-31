Зеленський звільнив очільника Радехівської РДА

Президент Володимир Зеленський звільнив голову Радехівської райдержадміністрації Степана Рудницького. Відповідне розпорядження президент підписав у вівторок, 30 березня, передає Львівський портал.

Зазначається, що Рудницького звільнили згідно з поданою ним заявою. Він очолював Радехівську РДА з грудня 2019 року. З 2013 до 2015 року був першим заступником голови Дрогобицької райдержадміністрації. Також працював у Львівській облдержадміністрації.

Нагадаємо, що процес реорганізації РДА стартував наприкінці 2020 року в межах реформи децентралізації. Так, в Україні вже скоротили кількість районів з 490 до 136. Відповідно, тепер суттєво поменшає районних державних адміністрацій: з 320 їх буде трохи більше 100.

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Раніше на Львівщині було 20 районів та 20 РДА відповідно. Згодом кількість районів скоротили лише до семи, втім їхні території стали більш укрупленими. Детальний поділ Львівської області на сім районів можна переглянути за цим посиланням.

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