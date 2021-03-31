В обласній клінічній лікарні у Львові оновили приймальне відділення. Що зроблено

У Львівській обласній клінічній лікарні у Львові завершили капітальний ремонт приймального відділення. Заклад обслуговує близько 33 тисячі пацієнтів. Реконструювали відділення у межах державної програми «Велике будівництво». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Що зробили:

відновили понад 3 000 м 2 асфальтного покриття від терапевтичного до головного корпусу;

асфальтного покриття від терапевтичного до головного корпусу; у приймальному відділенні облаштували лабораторії, довідкову, кімнати для переодягання та відпочинку лікарів, оглядові кімнати та палати з киснепроводами до кожного ліжка;

виклали «наливну» підлогу;

облаштували кабінети для проведення УЗД та ехо серця;

реконструювали підвальні приміщення;

закупили нові апарати рентгенографії та УЗД;

замінили електопроводи, пожежну сигналізацію, вентиляцію та ін.

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Львівська обласна клінічна лікарня є однією із найстаріших та найбільших багатопрофільних лікарень в Україні, при якій діють Центр трансплантації органів, тканин та інших анатомічних матеріалів, Центр замісної ниркової терапії, Протиепілептичний центр та ін.

Зазначимо, що до 1 квітня, в межах програми «Велике будівництво», заплановано покращення матеріально-технічної бази та ремонт 8-ми опорних закладів охорони здоров’я у Львівській області.

На сьогодні вже завершено роботи на 5-ти об’єктах – у Новояворівській районній лікарні, у Львівській лікарні швидкої медичної допомоги , 8-ій міській лікарні м. Львова, Самбірській районній лікарні та Львівській обласній клінічній лікарні.

Також з квітня готові приймати пацієнтів реконструйовані приймальні відділення у Червоноградській міській, Стрийській центральній районній та Дрогобицькій міській лікарні № 1.

Додамо, що згідно з умовами програми, у відділення закупили нові апарати УЗД, КТ та рентгенографи, провели капітальні ремонти з заміною електрики та обладнання, облаштували нові лабораторії та оглядові кімнати.

Фото ЛОДА

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