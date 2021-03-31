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У Краковці затримали контрабанду одягу та парфумів

Наталя Дуляба

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У пункті пропуску «Краковець – Корчова» затримали чергову контрабанду. Цього разу митники виявли партію одягу та парфумів. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

Випадок стався у середу, 31 березня. У Краковець із Польщі прибув мікроавтобус, яким керував 42-річний чернівчанин. Для перетину кордону він обрав смугу руху «червоний коридор».

У декларації чоловік вказав, що перевозить вживані меблі. Однак під час перевірки у нього виявили також й приховані від митного контролю товари.

У багажному відділенні правоохоронці виявили 50 одиниць одягу європейських виробників та 14 упаковок парфумів. Всі речі були новими та мали цінники. Загальна вартість контрабандного товару становить близько 200  тисяч гривень.

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За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Весь товар вилучили, а справу скерують до суду, який обиратиме покарання для контрабандиста.

Нагадаємо, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут.

Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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Фото: Галицька митниця

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