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У 30 громадах Львівщини працюватимуть «шерифи»

Вероніка Рой

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У квітні 30 ОТГ Львівщини отримають поліцейських офіцерів громади, так званих «шерифів». Про це повідомляє пресслужба Львівської облради.

«Технічне забезпечення є, ми забезпечуємо поліцейських всім необхідним і вже впродовж квітня громади отримають своїх правоохоронців», – повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Олександр Шляховський.

На його думку, старт роботи поліцейських громад та встановлення на території області єдиної системи відеоспостереження, в рамках комплексної програми «Безпечна Львівщина», має полегшити роботу правоохоронців та дозволить працювати на випередження злочинності.

«Така співпраця є дуже корисною і допоможе громадам, а також працівникам Національної поліції. Вони зможуть якісно подбати про безпеку мешканців, оперативно відстежувати порушників порядку на територіях та реагувати на надзвичайні події», – переконаний голова депутатської комісії Назар Сумало.

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Хто такий поліцейський офіцер громади?

Проєкт «Поліцейський офіцер громади» – це наступний крок у реформі Національної поліції. Його основна мета – забезпечити кожну територіальну громаду окремим офіцером, який працюватиме й житиме на цій території. 80-90% робочого часу поліцейський знаходитиметься в громаді. Він буде доступний для населення, знатиме мешканців території, яку обслуговує, їхні проблеми та надаватиме якісні поліцейські послуги.

Щоб стати офіцером громади, необхідно пройти спеціальне навчання та отримати навички у розслідуванні кримінальних проступків, вирішенні питань безпеки дорожнього руху, превентивній роботі як з дорослими, так і дітьми та контролі за обігом зброї.

Львівський портал інформував, що торік у листопаді у селищі Славське відкрилась перша в ОТГ на Львівщині поліцейська станція.

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