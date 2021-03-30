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Попри заборони і штрафи: мешканці Львівщини масово спалюють суху траву

Юлія Осим

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За минулу добу, 29 березня, надзвичайники на Львівщині ліквідували 14 пожеж сухостою. Вогонь знищив 1,5 га сухої трави та чагарнику. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі управління ДСНС у Львівській області.

Вогнеборці гасили пожежі у Золочівському, Львівському, Самбірському, Стрийському, Червоноградському, Яворівському районах та у м. Львові.

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«Незважаючи на застереження надзвичайників громадяни вперто продовжують спалювати суху рослинність та сміття, як на своїх присадибних ділянках так і в полі. Часто це призводить не лише до масштабних пожеж на відкритих територіях, але й вогонь перекидається і на лісові масиви і спричиняє займання торфу. Також через спалювання сухої трави виникають пожежі і в житловому секторі», – йдеться у повідомленні.

Минулої доби до ліквідації займань сухостою було залучено 15 одиниць спецтехніки та 60 чоловік особового складу.

Зазначимо, що самовільне спалювання сухої трави заборонено чинним законодавством. Відтак, за порушення закону передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, торік Верховна Рада у 18 разів збільшила розмір штрафів за спалювання сухої трави. Так, за таке порушення, вчинене на будь-якій території, громадянин замість 170 грн штрафу тепер сплачує 3060 грн. А за підпал сухостою на території природно-заповідного фонду штраф становить від 6120 до 30 600 грн.

У 2019 році пожежі сухостою на Львівщині завдали збитків довкіллю щонайменше на 13 мільйонів гривень. У 2020-му в області спіймали 171 палія сухої трави, яких оштрафували загалом на понад 62 тисячі грн. Втім збільшені штрафи сплатили лише 11 осіб.

Фото ГУ ДСНС у Львівській області

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