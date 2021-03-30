На Львівщині напрацьовують програму постковідної реабілітації пацієнтів

У Львівській області напрацьовують план заходів допомоги особам, які перенесли COVID-19, та контактним хворим на коронавірус. Про інформує пресслужба Львівської ОДА.

У Львівській ОДА провели координаційну нараду робочої групи для напрацювання регіонального плану заходів допомоги особам, які перенесли COVID-19.

Під час наради керівниця Львівського обласного лабораторного центру Наталії Іванченко зауважила, що зараз люди, котрі перенесли коронавірус, все частіше звертаються до психологів, психіатрів, кардіологів, ендокринологів тощо. Вона зазначила, що на сьогодні немає ні загальнодержавної, ні регіональної програми моніторингу людей, які перенесли COVID-19, і страждають на, так званий, «постковідний синдром».

Голова робочої групи Іван Собко запропонував підготувати спільне звернення до уряду про необхідність створення відповідних реабілітаційних відділень для людей, що перехворіли коронавірусом. Крім цього він пропонує на законодавчому рівні визначити поняття «постковідного синдрому» і заходів по наданню медичної допомоги пацієнтам з таким синдромом.

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«Багато людей просто не знають, як вони повинні себе поводити після коронавірусу. Ми можемо подати обласній раді пропозицію виділити кошти. Але постає питання – на що саме? Якщо буде нормативно-правовий акт, який визначить пріоритети в частині реабілітації, джерела відшкодування коштів на оздоровлення (чи з НСЗУ, чи з бюджету ОТГ), буде розуміння, як налагодити цей процес», – наголосив Іван Собко.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 30 березня, медики фіксують до 70 % різних постковідних ускладнень. Він зазначив, що для розв’язання цієї проблеми МОЗ створило робочу групу для напрацювання пакету ініціатив щодо постковідної реабілітації.

Регіональна робоча група пропонує такі механізми боротьби з постковідним синдромом на Львівщині:

розробка загальних рекомендацій для пацієнтів, які перехворіли на коронавірус;

створення реабілітаційних відділень при закладах охорони здоров’я, що будуть призначені для пацієнтів, які перехворіли на коронавірус;

необхідність прискорення процесу організації у територіальних громадах служб соціального захисту, які можуть бути залучені для підтримки осіб, що перебувають на самоізоляції;

спостереженням, направленням до відповідного профільного спеціаліста та на додаткові обстеження залежно від скарг пацієнта займатиметься сімейний лікар.

Нагадаємо, раніше медики розповідали про симптоми постковідного синдрому.

Львівський портал також інформував, що низка санаторів та курортів Львівщини впровадили програму реабілітації та зміцнення імунітету для людей, які перехворіли COVID-19. Таку можливість пропонують комплекси у Трускавці, Східниці та Моршині.

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